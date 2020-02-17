17.02.2020 17:13

Кровавое утро на Алексеевке: нелюдь забил до смерти свою мать (ФОТО)

Харьковские копы задержали убийцу.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об обнаружении мертвого тела женщины с многочисленными повреждениями поступила в Шевченковский отдел полиции около 11:00 17 февраля 2020 года.

Труп был найден в одной из квартир жилого дома по проспекту Победы.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции.

В ходе расследования полицейские в течение нескольких часов задержали (по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины) лицо, причастное к совершению преступления.

Им оказался 37-летний безработный сын погибшей.

Работники полиции установили, что злоумышленник до смерти забил 61-летнюю мать деревянной палкой.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.