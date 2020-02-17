Водитель под кайфом снес опору трамвайной линии (ФОТО)

Авария произошла 17 февраля около 1:30 на улице Клочковской, 222.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя явные признаки наркотического опьянения.
Водитель от прохождения освидетельствования отказался в присутствии свидетелей.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили два административных материала по ч.1 ст.130 КУоАП и ст. 124 КУоАП.
Материалы будут переданы в суд.
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