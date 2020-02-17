17.02.2020 14:31

Водитель под кайфом снес опору трамвайной линии (ФОТО)

Авария произошла 17 февраля около 1:30 на улице Клочковской, 222.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.



Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя явные признаки наркотического опьянения.

Водитель от прохождения освидетельствования отказался в присутствии свидетелей.



На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили два административных материала по ч.1 ст.130 КУоАП и ст. 124 КУоАП.

Материалы будут переданы в суд.