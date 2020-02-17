На Основе выгорели пустующие гаражи и дом (ФОТО)

Спасатели потратили на борьбу с огнем в пустующих помещениях почти полтора часа.
16 февраля в 13:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Харьков, Нетеченский Бульвар, 16.
На место происшествия выехало подразделение 4-й государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений. По прибытию к месту вызова было установлено, что возгорание произошло в пустующем гараже. Огонь распространился на рядом расположен гараж и нежилой дом. Площадь пожара составила 50 м.кв.
В 14:23 пожар был локализован, а в 16:05 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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