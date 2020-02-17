17.02.2020 11:15

Короткое замыкание вызвало очередной ночной пожар со смертельным исходом

Чугуевский район: во время пожара в квартире 2-этажного жилого дома погиб 91-летний мужчина, 2 жители были эвакуированы



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17 февраля в 01:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме по адресу: Чугуевский район, с. Эсхар, ул. Горького, 13 .

К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 9 спасателей. На момент их прибытия огнем была полностью охвачена комната на первом этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 30 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего го мужа 1929 года. Пару жильцов дома спасателями было эвакуировано.

В 02:10 пожар был локализован, а в 03:43 полностью ликвидирован. Предполагаемая п ричина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов .