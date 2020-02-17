ДТП на Юбилейном: Mersedes подружился со столбом (ФОТО)

Авария произошла вечером воскресенья, 16 февраля.
На Юбилейном проспекте легковой автомобиль врезался в столб.
Фото происшествия появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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