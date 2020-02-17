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17.02.2020  09:36   

ДТП на Юбилейном: Mersedes подружился со столбом (ФОТО)

Авария произошла вечером воскресенья, 16 февраля.


// Facebook

На Юбилейном проспекте легковой автомобиль врезался в столб.

Фото происшествия появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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