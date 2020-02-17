ДТП на Юбилейном: Mersedes подружился со столбом (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 17 февраля Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 17 февраля Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.