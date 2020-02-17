Девушку, которая в День влюбленных отправилась к знакомому, мать разыскала с полицией

С несовершеннолетней провели разъяснительную беседу.
14 февраля в Немышлянский отдел полиции поступило заявление от жительницы района. Женщина сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.
На поиски девушки был ориентирован личный состав отдела полиции. 16 февраля сотрудники Немышлянская отдела полиции установили местонахождение разыскиваемой и вернули домой.
Как выяснилось, 16-летняя беглянка находилась дома у знакомого. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней. В отношении матери девушки работниками полиции будет составлен административный протокол.
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Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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