17.02.2020 08:41

Девушку, которая в День влюбленных отправилась к знакомому, мать разыскала с полицией

С несовершеннолетней провели разъяснительную беседу.



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14 февраля в Немышлянский отдел полиции поступило заявление от жительницы района. Женщина сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.



На поиски девушки был ориентирован личный состав отдела полиции. 16 февраля сотрудники Немышлянская отдела полиции установили местонахождение разыскиваемой и вернули домой.

Как выяснилось, 16-летняя беглянка находилась дома у знакомого. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.



Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней. В отношении матери девушки работниками полиции будет составлен административный протокол.