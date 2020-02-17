На Ботсаду сбили пожилого пешехода (ФОТО)

Авария произошла 16 февраля 12:20 на пр. Науки, 27.
По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на пешехода-мужчину.
Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
По информации очевидцев, под колеса попал 72-летний дедушка.
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Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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