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17.02.2020  08:16   

На Ботсаду сбили пожилого пешехода (ФОТО)

Авария произошла 16 февраля 12:20 на пр. Науки, 27.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на пешехода-мужчину.

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

По информации очевидцев, под колеса попал 72-летний дедушка.

Тэги:  дтп, харьков
 
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