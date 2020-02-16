В Подворках дедушка не удержал руль: есть пострадавшие (ФОТО)

Работники полиции устанавливают обстоятельства аварии в Дергачевском районе.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Подворки поступило в полицию 15 февраля около 16:00.
Установлено, что 72-летний водитель во время движения не справился со управлением, съехал с трассы и врезался в шины, которые находились рядом с дорогой.
В результате аварии получили травмы водитель и пассажир автомобиля «ЗАЗ Славута». Их доставили в харьковскую больницу.
Информация внесена в Единый учет Дергачевского отдела полиции. Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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