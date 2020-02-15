В здании с хламом нашли обгоревший труп мужчины (ФОТО)

Пожар произошел в ночь на 15 февраля в пгт. Песочин.
15 февраля в 3:36 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в двухэтажном нежилом здании по улице Заводской в поселке Песочин.
Горели деревянные конструкции крыши, перекрытия и внутренних конструкций двухэтажного нежилого здания. В помещениях на первом этаже хранилась мототехника, а также разный хлам, мусор и бытовые отходы, помещения 2-го этажа не эксплуатировались. Площадь пожара составляла около 300 кв. м.
Во время ликвидации пожара на первом этаже в подсобном помещении здания спасатели обнаружили тело мужчины 1988 года рождения. Все обстоятельства гибели устанавливаются.
В 6:03 пожар был локализован, а в 11:23 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
День хорош для налаживания семейных отношений, заключения продуманных браков, а также для планирования и организации любых мероприятий.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
влажность:
давление:
ветер: