15.02.2020 17:13

В здании с хламом нашли обгоревший труп мужчины (ФОТО)

Пожар произошел в ночь на 15 февраля в пгт. Песочин.



// ГСЧС

15 февраля в 3:36 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в двухэтажном нежилом здании по улице Заводской в поселке Песочин.



Горели деревянные конструкции крыши, перекрытия и внутренних конструкций двухэтажного нежилого здания. В помещениях на первом этаже хранилась мототехника, а также разный хлам, мусор и бытовые отходы, помещения 2-го этажа не эксплуатировались. Площадь пожара составляла около 300 кв. м.

Во время ликвидации пожара на первом этаже в подсобном помещении здания спасатели обнаружили тело мужчины 1988 года рождения. Все обстоятельства гибели устанавливаются.



В 6:03 пожар был локализован, а в 11:23 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.