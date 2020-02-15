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15.02.2020  17:13   

В здании с хламом нашли обгоревший труп мужчины (ФОТО)

Пожар произошел в ночь на 15 февраля в пгт. Песочин.


// ГСЧС

15 февраля в 3:36 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в двухэтажном нежилом здании по улице Заводской в поселке Песочин.

Горели деревянные конструкции крыши, перекрытия и внутренних конструкций двухэтажного нежилого здания. В помещениях на первом этаже хранилась мототехника, а также разный хлам, мусор и бытовые отходы, помещения 2-го этажа не эксплуатировались. Площадь пожара составляла около 300 кв. м.

Во время ликвидации пожара на первом этаже в подсобном помещении здания спасатели обнаружили тело мужчины 1988 года рождения. Все обстоятельства гибели устанавливаются.

В 6:03 пожар был локализован, а в 11:23 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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