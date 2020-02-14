14.02.2020 18:49
Сбил с ног и выхватил телефон: копами задержан основянский разбойник
Харьковские полицейские оперативно задержали грабителя.
hk.npu.gov.ua
Как собщает ГУ Нацполиции, 13 февраля 2020 года в Основянский райотдел поступило заявление от 29-летней местной жительницы района.
Она рассказала о том, что на улице незнакомец сбил ее с ног и выхватил из рук мобильный телефон.
В ходе проведения розыскных мероприятий основянские оперативники совместно с патрульными полицейскими задержали мужчину, причастного к совершению преступления.
Им оказался 30-летний рецидивист, судимый за аналогичные правонарушения.
Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.