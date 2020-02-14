Главная Новости Криминал и происшествия Сбил с ног и выхватил телефон: копами задержан основянский разбойник
14.02.2020  18:49   

Сбил с ног и выхватил телефон: копами задержан основянский разбойник

Харьковские полицейские оперативно задержали грабителя.


hk.npu.gov.ua
Как собщает ГУ Нацполиции,  13 февраля 2020 года в Основянский райотдел поступило заявление от 29-летней местной жительницы района.
 
Она рассказала о том, что на улице незнакомец сбил ее с ног и выхватил из рук мобильный телефон.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий основянские оперативники совместно с патрульными полицейскими задержали мужчину, причастного к совершению преступления.
 
Им оказался 30-летний рецидивист, судимый за аналогичные правонарушения.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, разбой, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
14.02 Криминал и происшествия Ограбление у киоска: выхватил кошелек и убежал 11.02 Криминал и происшествия Грабители из Харькова пойманы в Киеве (ФОТО, ВИДЕО) 06.02 Криминал и происшествия Ограбление в подъезде: рецидивист отнял деньги у старушки
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 