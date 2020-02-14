ДТП: неуступчивый водила попал в аварию на перекрестке (ФОТО)

Столкновение произошло на Новых Домах.
Как проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции, на нерегулируемом перекрестке улиц Ощепкова и Рыбалко водитель, управляя автомобилем Skoda, не выполнил требование п 16.11 ПДД Украины - двигаясь по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю Toyota, который двигался по главной дороге.
В результате произошло столкновение, от чего автомобили получили механические повреждения и материальный ущерб.
Составлено схема ДТП, от участников события собраны объяснения.
На водителя автомобиля Skoda составлен протокол по ст.124 КУоАП.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Сегодня днем можно ловить солнце и любоваться весенними ручейками на дороге.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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