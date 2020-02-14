14.02.2020 12:49

ДТП: неуступчивый водила попал в аварию на перекрестке (ФОТО)

Столкновение произошло на Новых Домах.



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Как проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции, на нерегулируемом перекрестке улиц Ощепкова и Рыбалко водитель, управляя автомобилем Skoda, не выполнил требование п 16.11 ПДД Украины - двигаясь по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю Toyota, который двигался по главной дороге.

В результате произошло столкновение, от чего автомобили получили механические повреждения и материальный ущерб.

Составлено схема ДТП, от участников события собраны объяснения.

На водителя автомобиля Skoda составлен протокол по ст.124 КУоАП.