Как спасатели вырезали опрокинувшуюся фуру из отбойника (ФОТО)

В Изюме спасатели ликвидировали последствия ДТП.
13 февраля в 9:45 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Ростовский Шлях в пгт. Изюм.
Из-за скользкой дороги водитель грузовика «Renault» не справился с управлением и допустил наезд на отбойник.
Чтобы извлечь фуру обратно на проезжую часть, понадобилась помощь спасателей.
Сначала они с помощью специального инструмента разрезали отбойник, чтобы освободить авто с металлической ловушки. Затем спасательным автомобилем на базе «КамАЗ» вытащили грузовик на дорогу.
Пострадавших в результате ДТП нет.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Сегодня днем можно ловить солнце и любоваться весенними ручейками на дороге.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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