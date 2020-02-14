14.02.2020 10:49

Как спасатели вырезали опрокинувшуюся фуру из отбойника (ФОТО)

В Изюме спасатели ликвидировали последствия ДТП.



// ГСЧС

13 февраля в 9:45 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Ростовский Шлях в пгт. Изюм.



Из-за скользкой дороги водитель грузовика «Renault» не справился с управлением и допустил наезд на отбойник.

Чтобы извлечь фуру обратно на проезжую часть, понадобилась помощь спасателей.

Сначала они с помощью специального инструмента разрезали отбойник, чтобы освободить авто с металлической ловушки. Затем спасательным автомобилем на базе «КамАЗ» вытащили грузовик на дорогу.



Пострадавших в результате ДТП нет.