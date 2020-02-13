13.02.2020 16:11

Стрельба патрульного: патрульная полиция прокомментировала инцидент (ВИДЕО)

Начальник УПП в Харьковской области дала комментарий.



//rbc.ua

Комментарий начальника УПП в Харьковской области по поводу применения патрульным огнестрельного оружия.

Напомним, что в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области поступило сообщение о том, что 13 февраля 2020 года ночью в селе Хроли Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль «Subaru», водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал.



Во время преследования полицейские заблокировали движение правонарушителю. Патрульный пытался приблизиться к машине, но водитель внезапно начал движение, создавая угрозу для жизни полицейского.



Полицейский в соответствии с требованиями п. 7 ч. 4 ст. 46 «Закона Украины о Национальной полиции Украины», произвел три выстрела для остановки транспортного средства, однако автомобиль исчез.



Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который бежал от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением.