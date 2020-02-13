13.02.2020 13:34

Ночью в Харькове произошла стрельба с участием полицейских (ВИДЕО, ФОТО, Обновлено)

Пострадавший с 2-мя огнестрельными ранениями в больнице.



// Facebook

Информация о стрельбе опубликована в соцсетях.



По версии одной стороны:

«Экипажем полиции по ориентировке (водитель в состоянии алкогольного опьянения) обнаружен автомобиль SUBARU FORESTER, водитель которого не выполнял требование об остановке и нарушал ПДР, создавая аварийные ситуации.



В с. Хроли, Харьковского р-на, автомобиль остановился в поле и во время того, как к нему подходил командир роты, водитель попытался осуществить на него наезд, в результате чего командир роты совершил 3 выстрела в сторону автомобиля SUBARU, два из которых попали в пассажира, который находился на заднем сиденье.



Автомобиль и водитель задержаны возле больницы, куда последний доставил пострадавшего пассажира. В результате происшествия повреждения получили командир полиции: ушиб средней трети правого бедра и пассажир автомобиля: два огнестрельных ранения правой лопатки и поясницы».

Как сообщили в горсовете, пострадавшего с огнестрелом доставили в 25-ю больницу, где прооперировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Официальную информацию в полиции обещают предоставить позже.