Фура вылетела на встречку: в полиции рассказали о ДТП на Окружной (ФОТО)

12 февраля около четырех часов дня патрульные получили вызов о столкновении четырех автомобилей на Лозовеньковском проспекте в районе улицы Домостроительной.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Renault Magnum с прицепом Schmitz нарушил п.п. 12.1, 13.1 ПДД Украины, а именно на выбрал безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения.
Там произошло столкновение с автомобилем Mercedes Benz, который двигался во встречном направлении.
От удара автомобиль Mercedes столкнулся с автомобилем KIA и фургоном LDV, который двигался по улице Домостроительной в направлении Лозовеньковского проспекта.
В результате ДТП телесные повреждения никто не получил.
На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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