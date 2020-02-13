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13.02.2020  09:29   

Фура вылетела на встречку: в полиции рассказали о ДТП на Окружной (ФОТО)

12 февраля около четырех часов дня патрульные получили вызов о столкновении четырех автомобилей на Лозовеньковском проспекте в районе улицы Домостроительной.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Renault Magnum с прицепом Schmitz нарушил п.п. 12.1, 13.1 ПДД Украины, а именно на выбрал безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения.

Там произошло столкновение с автомобилем Mercedes Benz, который двигался во встречном направлении.

От удара автомобиль Mercedes столкнулся с автомобилем KIA и фургоном LDV, который двигался по улице Домостроительной в направлении Лозовеньковского проспекта.

В результате ДТП телесные повреждения никто не получил.

На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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