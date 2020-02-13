13.02.2020 08:21

Девушке, которая убила своего кота, грозит тюремный срок

Злоумышленнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.



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Напомним, происшествие имело место 19 января около 1:00 возле одной из многоэтажек на территории города Лозовая. Девушка сначала ударила кота о дерево, после чего зарезала еще находящееся в сознании животное.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Девушке объявили о подозрении.



Досудебное расследование продолжается.