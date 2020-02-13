Главная Новости Криминал и происшествия Девушке, которая убила своего кота, грозит тюремный срок
13.02.2020  08:21   

Девушке, которая убила своего кота, грозит тюремный срок

Злоумышленнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.


// Facebook

Напомним, происшествие имело место 19 января около 1:00 возле одной из многоэтажек на территории города Лозовая. Девушка сначала ударила кота о дерево, после чего зарезала еще находящееся в сознании животное.

Следователем  открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Девушке объявили о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кот, убийство, харьков, полиция
 
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