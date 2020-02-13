Девушке, которая убила своего кота, грозит тюремный срок

Злоумышленнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, происшествие имело место 19 января около 1:00 возле одной из многоэтажек на территории города Лозовая. Девушка сначала ударила кота о дерево, после чего зарезала еще находящееся в сознании животное.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Девушке объявили о подозрении.
Досудебное расследование продолжается.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
влажность:
давление:
ветер: