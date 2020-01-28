19-летняя лозовчанка жестоко убила своего кота

Полицейские Харьковской области открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.
26 января в Лозовскую районную полицию обратился представитель одного из общественных формирований с заявлением, что 19-летняя местная жительница убила собственного кота.
Как выяснилось, убийство произошло 19 января около 1:00 возле одной из многоэтажек на территории Лозовой. Девушка сначала ударила кота о дерево, после чего зарезала еще в сознании животное.
Полицейские установили злоумышленницу и доставили ее в Лозовской отдела полиции. 19-летняя гражданка свою вину признала, однако причину своего поступка не объясняет.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. В настоящее время устанавливаются все свидетели данного происшествия.
Досудебное расследование продолжается.
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