Жестокое ДТП на окружной (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Сегодня, из-за непогоды - много аварий.
Так, пользователи соцсеим информируют о столкновении на окружной.
Здесь - серьезноое ДТП с участием фуры и нескольких машин.
Огромная пробка.
Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.
Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
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