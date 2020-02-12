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12.02.2020  18:09   

Жестокое ДТП на окружной (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Сегодня, из-за непогоды - много аварий.

Так, пользователи соцсеим информируют о столкновении на окружной.

Здесь - серьезноое ДТП с участием фуры и нескольких машин.

Огромная пробка.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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