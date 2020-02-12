12.02.2020 11:45

57-летняя женщина промахнулась мимо моста у Московского проспекта и провалилась под лед (ФОТО)

Прохожие и патрульные совместными усилиями вытащили вытащили незадачливую «рыбачку» из реки.



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Об проишествии сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции Харьковской области Ангелина Диська.

Около 20:00 11 февраля 57-летняя женщина провалилась под лед на Харьковском мосту возле Московского проспекта.

По словам Дисики, на спасение женщины бросились двое прохожих. На помощь им прибыли патрульные, которые были неподалеку.

"К ним подбежал мужчина, сказал, что там тонет женщина. Они побежали на помощь и дорогой вызвали" скорую ", - рассказала пресс-секретарь полиции.

С обморожением женщину доставили в больницу скорой и неотложной помощи, рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. Угрозы жизни женщины нет.

По предварительным данным, женщина вышла на лед в нетрезвом состоянии.

Скрие с Видео, как спасали, опубликовали в Telegram-канале "типичное ХТЗ". Telegram / Типичное ХТЗ