12.02.2020 11:33

Пожар в центре Харькова: есть погибший, жильцов с балконов снимали по автолестнице (ФОТО)

Вво время пожара в 4-этажном жилом доме эвакуированы 7 его жителей, еще 4-х пожарные спасли.



// ГСЧС

12 февраля в 2:07 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 4-этажном жилом доме на ул. Багалия, 1.



К месту происшествия немедленно направили 4 отделения Службы спасения на автоцистернах и 1 автолестница.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в квартире на 3-м этаже горели входные деревянные двери, коридор и перекрытия между 3 и 4 этажами. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

В результате пожара образовалось сильное задымление, которое угрожало жителям верхнего этажа. При проведении разведки газодымозащитников обнаружили внутри квартиры погибшего мужчину, 1976 года рождения, и женщину того же возраста, которая подавала признаки жизни. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. Далее спасенную с отравлением угарным газом госпитализировали во 2-ю больницу Харькова.

Кроме того, в ходе дальнейшего проведения разведки пожарные спасли еще одну 44-летнюю женщину с 4-го этажа. В это время еще 2 человека были спасены от пожара с помощью автолестницы. Люди стояли на балконе своей квартиры на 4-м этаже и умоляли о помощи.



В процессе пожаротушения спасатели также эвакуировали 7 жителей этого дома. Они оставили опасную зону под наблюдением спасателей после частичного удаления дыма и локализации огня.



Локализация зафиксирована в 3:12, ликвидация - в 6:49.

Причина возникновения возгорания выясняется.