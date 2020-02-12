На Салтовке Infinity занесло в столб

12 февраля около 1:40 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Льва Ландау, 110.
По предварительной информации, водитель автомобиля Infinity не справился с управлением и совершил наезд на столб электропередач.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиль Infinity патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
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