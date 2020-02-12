12.02.2020 13:09

На Салтовке Infinity занесло в столб

12 февраля около 1:40 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Льва Ландау, 110.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Infinity не справился с управлением и совершил наезд на столб электропередач.

В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиль Infinity патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.