12.02.2020 10:55

На ХТЗ нарушитель получил в бок (ФОТО)

Авария произошла 11 февраля около половины второго дня на ул. Библика, 37/8.



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По предварительной информации водитель автомобиля Ravon R-4, нарушив правила проезда перекрестка, а именно п 16.11 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Ravon патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.