Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ нарушитель получил в бок (ФОТО)
12.02.2020  10:55   

На ХТЗ нарушитель получил в бок (ФОТО)

Авария произошла 11 февраля около половины второго дня на ул. Библика, 37/8.


// Facebook

По предварительной информации водитель автомобиля Ravon R-4, нарушив правила проезда перекрестка, а именно п 16.11 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Ravon патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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