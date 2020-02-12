На ХТЗ нарушитель получил в бок (ФОТО)

Авария произошла 11 февраля около половины второго дня на ул. Библика, 37/8.
По предварительной информации водитель автомобиля Ravon R-4, нарушив правила проезда перекрестка, а именно п 16.11 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Ravon патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
влажность:
давление:
ветер: