11.02.2020 11:01

Потеря сноровки при отоплении дровами все чаще приводит к потере жилья на Харьковщине (ФОТО)

в ближнем пригороде Харькова 74-летняя пенсионерка, спасая внука при пожаре, серьезно обожгла лицо.



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10 февраля в 11:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на двух хозяев по адресу: Дергачевский район, поселок Солоницевка, въезд Полевой, 2-7. На момент возникновения возгорания в доме находились 74-летняя хозяйка и ее 4-летний внук. Обнаружив пожар, женщина побежала набирать воду, чтобы его погасить. Но в результате этого был только упущенное время. Огонь быстро набрал внушительных размеров и отрезал единственный выход из дома. Тогда женщине пришлось уже через пламя возвращаться в дом, чтобы спасти внука. При этом она получила ожоги лица. Далее женщина с внуком эвакуировались наружу через окно. Спасателей вызвали соседи.

К месту происшествия направили 3 оперативные отделения пожарно-спасательной службы из поселка Солоницевка и г. Харьков. На момент их прибытия из-под кровли шел густой дым, из окон помещения кухни вырывалось пламя, деревяное крыльцо был полностью уничтожен огнем, происходило распространение пожара перекрытием, кровлей и внутренними помещениями. Общая площадь пожара составляла около 80 кв.м.

Спасатели провели оперативное развертывание, отключили электроснабжение и подали 2 пожарных ствола на тушение огня. В 12:15 пожар удалось локализовать и в 14:28 полностью потушить. Благодаря оперативным действиям пожарных большую часть жилья спасены.

Медики скорой предложили пострадавшей госпитализацию, но она отказалась.

По предварительным данным причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливного котла.