11.02.2020 09:42

На Основе маршрутный автобус врезался в Chevrolet

Обошлось без пострадавших.



// Патрульная полиция

Авария произошла около семи часов утра 11 февраля на перекрестке улиц Достоевского и Валдайской.



По предварительной информации, водитель автобуса I-Van, нарушив правила дорожного движения, а именно п 16.6 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автобуса патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.