На Основе маршрутный автобус врезался в Chevrolet

Обошлось без пострадавших.
Авария произошла около семи часов утра 11 февраля на перекрестке улиц Достоевского и Валдайской.
По предварительной информации, водитель автобуса I-Van, нарушив правила дорожного движения, а именно п 16.6 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автобуса патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
Теплая как для февраля погода возвращается в Харьков. Из неприятностей – мокрый снег, сильный ветер и высокая влажность.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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