10.02.2020 11:33

Ночной пожар на крыше унес жизнь пенсионерки (ФОТО)

82-летняя жительница одного из поселков на Харьковщине отравилась угарным газом.



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10 февраля в 3:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Зимовский район, село Гениевка, пер. Солнечный, 6. Ее обнаружили соседи, но когда пламя уже полностью охватило крышу дома.

К месту происшествия немедленно выехал дежурный караул 58-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5-ти спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели пошли в разведку и обнаружили внутри задымленного помещения тело погибшей хозяйки домовладения, 1938 года рождения.

Площадь пожара составляла около 80 кв.м. Крыша горел полностью, а также огонь проник во внутренние помещения, охватив перекрытия, стены, мебель и домашние вещи.

В 3:58 пожар был локализован. И еще до 9:20 пожарные разбирали и проливали разрушены деревянные элементы здания, чтобы потушить локальные очаги горения.

Причина возникновения пожара устанавливается.