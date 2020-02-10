Неудачно перестроился: авария на ХТЗ (ФОТО)

Авария произошла 8 февраля около 11:00 на пр. Александровском, 75.
По предварительной информации, водитель автомобиля Chery Amulet, нарушив п.п. 10.1 и 10.4 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Ford.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Chery патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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