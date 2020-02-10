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10.02.2020  09:59   

Неудачно перестроился: авария на ХТЗ (ФОТО)

Авария произошла 8 февраля около 11:00 на пр. Александровском, 75.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Chery Amulet, нарушив п.п. 10.1 и 10.4 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Ford.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Chery патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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