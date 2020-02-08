08.02.2020 09:49

На ул. Отакара Яроша водитель Mazda припарковался с риском для жизни

В результате экстремальной парковки пострадали и автомобиль и дерево.



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В Шевченковском районе водитель Mazda не справился с управлением и врезался в дерево. Сам водитель не пострадал, – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На водителя составлен админпротокол.

Происшествие случилось утром 7 февраля на ул. Отакара Яроша, 32.