Главная Новости Криминал и происшествия На ул. Отакара Яроша водитель Mazda припарковался с риском для жизни
08.02.2020  09:49   

На ул. Отакара Яроша водитель Mazda припарковался с риском для жизни

В результате экстремальной парковки пострадали и автомобиль и дерево.


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В Шевченковском районе водитель Mazda не справился с управлением и врезался в дерево. Сам водитель не пострадал, – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На водителя составлен админпротокол.

Происшествие случилось утром 7 февраля на ул. Отакара Яроша, 32.

 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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