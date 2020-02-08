На ул. Отакара Яроша водитель Mazda припарковался с риском для жизни

В результате экстремальной парковки пострадали и автомобиль и дерево.
В Шевченковском районе водитель Mazda не справился с управлением и врезался в дерево. Сам водитель не пострадал, – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На водителя составлен админпротокол.
Происшествие случилось утром 7 февраля на ул. Отакара Яроша, 32.
День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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