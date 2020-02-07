Главная Новости Криминал и происшествия Ночью в Харькове сгорел гараж с автомобилем (ФОТО)
07.02.2020  17:02   

Ночью в Харькове сгорел гараж с автомобилем (ФОТО)

Дом пожарным удалось спасти.


// ГСЧС

Около двух часов ночи 7 февраля спасателей вызвали на пожар в частное домовладение на улице Матронинской, 56.

К месту происшествия выехали 3 оперативные отделения пожарно-спасательной службы. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гараж, в котором находился автомобиль ВАЗ 21051. Общая площадь пожара составила около 40 кв.м.

В трех местрах от гаража находился житдой дом, и спасатели немедленно приняли меры по недопущению перекидывания на него огня.

В 2:15 пожар был локализован, а в 4:09 полностью ликвидирован.

Пострадавших нет.

По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
06.02 Криминал и происшествия В Мерефе два часа тушили дом 06.02 Криминал и происшествия Харьковчанин сгорел в собственной квартире 05.02 Криминал и происшествия Мужчина пытался спрятаться от пожара в ванной (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 