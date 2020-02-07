Ночью в Харькове сгорел гараж с автомобилем (ФОТО)

Дом пожарным удалось спасти.
Около двух часов ночи 7 февраля спасателей вызвали на пожар в частное домовладение на улице Матронинской, 56.
К месту происшествия выехали 3 оперативные отделения пожарно-спасательной службы. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гараж, в котором находился автомобиль ВАЗ 21051. Общая площадь пожара составила около 40 кв.м.
В трех местрах от гаража находился житдой дом, и спасатели немедленно приняли меры по недопущению перекидывания на него огня.
В 2:15 пожар был локализован, а в 4:09 полностью ликвидирован.
Пострадавших нет.
По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.
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