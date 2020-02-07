07.02.2020 17:02

Ночью в Харькове сгорел гараж с автомобилем (ФОТО)

Дом пожарным удалось спасти.



// ГСЧС

Около двух часов ночи 7 февраля спасателей вызвали на пожар в частное домовладение на улице Матронинской, 56.



К месту происшествия выехали 3 оперативные отделения пожарно-спасательной службы. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гараж, в котором находился автомобиль ВАЗ 21051. Общая площадь пожара составила около 40 кв.м.

В трех местрах от гаража находился житдой дом, и спасатели немедленно приняли меры по недопущению перекидывания на него огня.



В 2:15 пожар был локализован, а в 4:09 полностью ликвидирован.

Пострадавших нет.

По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.