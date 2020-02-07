07.02.2020 12:14

Внимание! Ушла с работы и пропала женщина (ФОТО)

В соцсети - обращение за помошью в поиске Татьяны Кравцовой.



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В социальной сети появилось обращение за помощью в поиске женщины.

"Помогите найти.

Пропала Татьяна Кравцова (Головина)1988 г. р.

03.02.2020 женщина вышла с работы (Немышлянский район) в 18:20 и домой не вернулась.

Если кто видел или что-то знает, просьба позвонить: 066 035 58 57