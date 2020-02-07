Внимание! Ушла с работы и пропала женщина (ФОТО)

В соцсети - обращение за помошью в поиске Татьяны Кравцовой.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью снег, днем небольшой снег. Слабая метель. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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