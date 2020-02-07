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07.02.2020  12:14   

Внимание! Ушла с работы и пропала женщина (ФОТО)

В соцсети - обращение за помошью в поиске Татьяны Кравцовой.


facebook.com
В социальной сети появилось обращение за помощью в поиске женщины.
 
"Помогите найти.
 
Пропала Татьяна Кравцова (Головина)1988 г. р.
 
03.02.2020 женщина вышла с работы (Немышлянский район) в 18:20 и домой не вернулась.
 
Если кто видел или что-то знает, просьба  позвонить: 066 035 58 57
Тэги:  пропала женщина, ушла и не вернулась, харьков
 
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