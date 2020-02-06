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06.02.2020  18:19   

ДТП: на Рогани сбит пешеход

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на окружной на Рогани - авария.

По предвапрителной информации сбили пешехода, очевидцы говорят, что возможно ребёнка.

Жив или нет пока инфа отсутствует.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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