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06.02.2020  14:11   

Водила, погубивший женщину, пытался уйти от наказания (ВИДЕО)

Вынесен приговор мужчине, сбившему женщину на тротуаре.


//kherson.net.ua
Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор гражданину РФ, который стал виновником смертельной аварии на Холодной Горе. 
 
29.10.2016 г.. в 16.00, виновник ДТП, в пяьном виде управлял автомобилем ВАЗ 21063.
 
Двигаясь по улице Холодногорской и приближаясь к перекрестку с улицей Полтавский шлях он начал совершать маневр левого поворота. при этом он решил обогнать маршрутку по правой полосе.
 
Но не справился с управлением и врезался в стоящий на тротуаре столб, погубив женщину, котрая стояла возле него. 
 
Женщина была госпитализирована.
 
Но, из-за тяжелой травмы с ушибом внутренних органов, переломов костей скелета, гематомы правого бедра, размозжения мышц правого бедра и травматического шока харьковчанка в умерла на следующий день. 
 
В ходе разбирательства обвиняемый заявил, что дело против него было сфальсифицировано, а ДТП он не совершал. Однако мужчину, ранее судимого за разбой, опознали свидетели трагедии.
 
За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, фигуранта приговорили к восьми годам лишения свободы с трехлетним запретом управлять транспортными средствами.
 
На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  дтп, смерть, харьков
 
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