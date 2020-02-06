06.02.2020 14:11
Водила, погубивший женщину, пытался уйти от наказания (ВИДЕО)
Вынесен приговор мужчине, сбившему женщину на тротуаре.
//kherson.net.ua
Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор
гражданину РФ, который стал виновником смертельной аварии на Холодной Горе.
29.10.2016 г.. в 16.00, виновник ДТП, в пяьном виде управлял автомобилем ВАЗ 21063.
Двигаясь по улице Холодногорской и приближаясь к перекрестку с улицей Полтавский шлях он начал совершать маневр левого поворота. при этом он решил обогнать маршрутку по правой полосе.
Но не справился с управлением и врезался в стоящий на тротуаре столб, погубив женщину, котрая стояла возле него.
Женщина была госпитализирована.
Но, из-за тяжелой травмы с ушибом внутренних органов, переломов костей скелета, гематомы правого бедра, размозжения мышц правого бедра и травматического шока харьковчанка в умерла на следующий день.
В ходе разбирательства обвиняемый заявил, что дело против него было сфальсифицировано, а ДТП он не совершал. Однако мужчину, ранее судимого за разбой, опознали свидетели трагедии.
За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, фигуранта приговорили к восьми годам лишения свободы с трехлетним запретом управлять транспортными средствами.
На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.