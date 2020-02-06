06.02.2020 14:11

Водила, погубивший женщину, пытался уйти от наказания (ВИДЕО)

Вынесен приговор мужчине, сбившему женщину на тротуаре.



//kherson.net.ua

Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор гражданину РФ, который стал виновником смертельной аварии на Холодной Горе.

29.10.2016 г.. в 16.00, виновник ДТП, в пяьном виде управлял автомобилем ВАЗ 21063.

Двигаясь по улице Холодногорской и приближаясь к перекрестку с улицей Полтавский шлях он начал совершать маневр левого поворота. при этом он решил обогнать маршрутку по правой полосе.

Но не справился с управлением и врезался в стоящий на тротуаре столб, погубив женщину, котрая стояла возле него.

Женщина была госпитализирована.

Но, из-за тяжелой травмы с ушибом внутренних органов, переломов костей скелета, гематомы правого бедра, размозжения мышц правого бедра и травматического шока харьковчанка в умерла на следующий день.

В ходе разбирательства обвиняемый заявил, что дело против него было сфальсифицировано, а ДТП он не совершал. Однако мужчину, ранее судимого за разбой, опознали свидетели трагедии.

За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, фигуранта приговорили к восьми годам лишения свободы с трехлетним запретом управлять транспортными средствами.

На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.