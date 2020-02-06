06.02.2020 10:58

В Мерефе два часа тушили дом

Причина возникновения пожара устанавливается.



// ГСЧС

5 февраля в 13:07 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в городе Мерефа по улице Горького, 17.



На ликвидацию пожара были направлены два пожарно-спасательных отделения 49-й пожарно-спасательной части на автоцистернах.

По прибытию к месту пожара было установлено, что горит крыша хозяйственной постройки и домашние вещи на площади 40 м.кв.



В 13:25 пожар был локализован, а в 15:12 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.