В Мерефе два часа тушили дом

Причина возникновения пожара устанавливается.
5 февраля в 13:07 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в городе Мерефа по улице Горького, 17.
На ликвидацию пожара были направлены два пожарно-спасательных отделения 49-й пожарно-спасательной части на автоцистернах.
По прибытию к месту пожара было установлено, что горит крыша хозяйственной постройки и домашние вещи на площади 40 м.кв.
В 13:25 пожар был локализован, а в 15:12 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
Облачно с прояснениями. Ночью снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером осадки могут вернуться. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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