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06.02.2020  10:58   

В Мерефе два часа тушили дом

Причина возникновения пожара устанавливается.


// ГСЧС

5 февраля в 13:07 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в городе Мерефа по улице Горького, 17.

На ликвидацию пожара были направлены два пожарно-спасательных отделения 49-й пожарно-спасательной части на автоцистернах.

По прибытию к месту пожара было установлено, что горит крыша хозяйственной постройки и домашние вещи на площади 40 м.кв.

В 13:25 пожар был локализован, а в 15:12 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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