05.02.2020 17:03

Тройное ДТП на ХТЗ (ФОТО)

Авария произошла 5 февраля около 7:40 на пр. Александровском, 114/1.



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По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущества ехавшим по проспекту автомобилям и совершил столкновение с Ford и Volvo.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.