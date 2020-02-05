Тройное ДТП на ХТЗ (ФОТО)

Авария произошла 5 февраля около 7:40 на пр. Александровском, 114/1.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущества ехавшим по проспекту автомобилям и совершил столкновение с Ford и Volvo.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
Облачно с прояснениями. Ночью снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером осадки могут вернуться. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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