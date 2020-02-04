04.02.2020 16:31

Пожар в студгородке на Алексеевке: эвакуировали 52 человека (ФОТО)

Причиной пожара стал обогреватель.



// ГСЧС

4 февраля в 14:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций на улице Целиноградской, 44.



На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 4 отделений на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.



На месте спасатели установили, что в комнате на 3-м этаже пятиэтажного общежития горят домашние вещи и матрас. Площадь пожара составила около 5 кв.м. Из-за сильного задымления срочно эвакуировали 52 студентов с верхних этажей общежития.



В 14:48 пожар был локализован, а уже в 14:58 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревательного прибора.