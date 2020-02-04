04.02.2020 16:02

На Тюринке снесли мигающий красным светофор

Около девяти часов вечера 3 февраля патрульные получили сообщение о ДТП на улице Тюринской, 40



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Mazda, пытаясь проскочить на красный, нарушив п 8.7.3.е ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Opel.

От удара «немец» врезался в светофорный столб.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передут в суд.