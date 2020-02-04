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04.02.2020  16:02   

На Тюринке снесли мигающий красным светофор

Около девяти часов вечера 3 февраля патрульные получили сообщение о ДТП на улице Тюринской, 40


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Mazda, пытаясь проскочить на красный, нарушив п 8.7.3.е ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Opel.

От удара «немец» врезался в светофорный столб.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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