На Тюринке снесли мигающий красным светофор

Около девяти часов вечера 3 февраля патрульные получили сообщение о ДТП на улице Тюринской, 40
По предварительной информации водитель автомобиля Mazda, пытаясь проскочить на красный, нарушив п 8.7.3.е ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Opel.
От удара «немец» врезался в светофорный столб.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передут в суд.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.
В этот день в 2004 году запущен Facebook – социальная сеть, основанная Марком Цукербергом и его соседями по комнате в Гарвардском университете.
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