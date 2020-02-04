04.02.2020 14:40

ДТП: на дороге перевернулся прицеп с семечками (ФОТО)

Авария произошла на окружной.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 03 февраля 2020 года около 21:00 патрульные получили информацию о ДТП на окружной дороге Харьков-Киев.

По предварительной информации водитель автомобиля Skania с прицепом Krone двигался со стороны 602 микрорайона в сторону пгт Песочин.

По словам водителя, он почувствовал, что прицеп, который транспортировал за собой потерял сцепление с проезжей частью и опрокинулся на проезжей части, в результате чего на дорогу высыпался груз (семечки) с прицепа.

Автомобиль Skania не перворачивался

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Scania патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Собранный материал будет передан в суд.