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04.02.2020  14:40   

ДТП: на дороге перевернулся прицеп с семечками (ФОТО)

Авария произошла на окружной.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 03 февраля 2020 года около 21:00 патрульные получили информацию о ДТП на окружной дороге Харьков-Киев.
 
По предварительной информации водитель автомобиля Skania с прицепом Krone двигался со стороны 602 микрорайона в сторону пгт  Песочин. 
 
По словам водителя, он почувствовал, что прицеп, который транспортировал за собой потерял сцепление с проезжей частью и опрокинулся на проезжей части, в результате чего на дорогу высыпался груз (семечки) с прицепа. 
 
Автомобиль Skania не перворачивался
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
На водителя автомобиля Scania патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУпАП.
 
Собранный материал будет передан в суд.
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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