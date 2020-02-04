04.02.2020 09:57

Скорая попала в ДТП на Ботсаду (ФОТО)

Авария произошла 3 февраля около 22:20 на перекрестке пр. Науки и ул. Отакара Яроша.



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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили БСМП Peugeot и Toyota Corolla.



Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.