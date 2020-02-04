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04.02.2020  09:57   

Скорая попала в ДТП на Ботсаду (ФОТО)

Авария произошла 3 февраля около 22:20 на перекрестке пр. Науки и ул. Отакара Яроша.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили БСМП Peugeot и Toyota Corolla.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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