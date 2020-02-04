Скорая попала в ДТП на Ботсаду (ФОТО)

Авария произошла 3 февраля около 22:20 на перекрестке пр. Науки и ул. Отакара Яроша.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили БСМП Peugeot и Toyota Corolla.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце. Без существенных осадков, лишь ночью в южной половине области небольшие осадки.
В этот день в 2004 году запущен Facebook – социальная сеть, основанная Марком Цукербергом и его соседями по комнате в Гарвардском университете.
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