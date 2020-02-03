03.02.2020 11:44

Перекур на детской площадке дорого обошелся парню с закладками

Нарушителя задержали патрульные.



// Патрульная полиция

Во время патрулирования Московского района патрульные обратили внимание на мужчину, который курил на детской площадке.

Когда правоохранители подошли к нему, парень заметно занервничал. В результате поверхностной проверки полицeйские обнаружили 14 пакетов с неизвестным веществом, похожим на наркотическое, и 2 пакета с веществом растительного происхождения.



Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Также на гражданина инспекторы вынесли постановление за курение табачных изделий в запрещенных местах.