Перекур на детской площадке дорого обошелся парню с закладками

Нарушителя задержали патрульные.
Во время патрулирования Московского района патрульные обратили внимание на мужчину, который курил на детской площадке.
Когда правоохранители подошли к нему, парень заметно занервничал. В результате поверхностной проверки полицeйские обнаружили 14 пакетов с неизвестным веществом, похожим на наркотическое, и 2 пакета с веществом растительного происхождения.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.
Также на гражданина инспекторы вынесли постановление за курение табачных изделий в запрещенных местах.
Звезды мотивируют на стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных – хитроумный ход быстрее принесет желаемое.
Во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце. Без существенных осадков, лишь ночью в южной половине области небольшие осадки.
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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