03.02.2020 09:17

Пожар оставил семью без крыши над головой (ФОТО)

1 февраля в поселке Слатино сгорел дом на двух хозяев.



// ГСЧС

О пожаре спасателям сообщили в 12:14. Когда пожарные прибыли на вызов, огонь распространился по деревянным конструкциям крыши на площадь около 50 кв.м. Также горела внутренняя жилая комната на площади 20 кв.м.



Спасатели немедленно приступили к тушению огня и сделали все возможное, чтобы пожар не успела полностью уничтожить дом. Вторую часть дома они спасли.



В 13:20 огонь двумя пожарными стволами локализовали. К 16:56 пожарные тушили отдельные очаги горения на крыше и в полостях стен. Жертв и пострадавших нет.



Причина возникновения пожара выясняется.