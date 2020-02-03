Пожар оставил семью без крыши над головой (ФОТО)

1 февраля в поселке Слатино сгорел дом на двух хозяев.
О пожаре спасателям сообщили в 12:14. Когда пожарные прибыли на вызов, огонь распространился по деревянным конструкциям крыши на площадь около 50 кв.м. Также горела внутренняя жилая комната на площади 20 кв.м.
Спасатели немедленно приступили к тушению огня и сделали все возможное, чтобы пожар не успела полностью уничтожить дом. Вторую часть дома они спасли.
В 13:20 огонь двумя пожарными стволами локализовали. К 16:56 пожарные тушили отдельные очаги горения на крыше и в полостях стен. Жертв и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара выясняется.
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