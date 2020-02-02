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02.02.2020  14:00   

ДТП: авария легковушек с финальным ударом в столб (ВИДЕО)

О столкновении на Салтовке сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - авария.

Здесь, на Героев Труда, произошло ДТП, в котором участвовали Жигули и  KIA.

По предварительной информации у китайца подбит бампер, а  второй учасник въехал в столб. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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