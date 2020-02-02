ДТП: авария легковушек с финальным ударом в столб (ВИДЕО)

О столкновении на Салтовке сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - авария.
Здесь, на Героев Труда, произошло ДТП, в котором участвовали Жигули и KIA.
По предварительной информации у китайца подбит бампер, а второй учасник въехал в столб.
Не задевайте чужих чувств – это может окончиться плачевно. Зато день подогревает амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов и в карьере, и в любви.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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