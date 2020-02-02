Внезапная смерть: на улице умер человек (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 2 февраля Не задевайте чужих чувств – это может окончиться плачевно. Зато день подогревает амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов и в карьере, и в любви.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 3 февраля На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.