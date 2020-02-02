Главная Новости Криминал и происшествия Внезапная смерть: на улице умер человек (ВИДЕО)
02.02.2020  09:07   

Внезапная смерть: на улице умер человек (ВИДЕО)

О случившемся сообщили очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети,на Киевской умер человек.

Случилось это около часа ночи.

Причины неизвестны.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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