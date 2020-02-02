Внезапная смерть: на улице умер человек (ВИДЕО)

О случившемся сообщили очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети,на Киевской умер человек.
Случилось это около часа ночи.
Причины неизвестны.
Не задевайте чужих чувств – это может окончиться плачевно. Зато день подогревает амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов и в карьере, и в любви.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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