На проспекте Гагарина грузовик зацепил две легковушки

Авария произошла 30 января около 11:00 на пр. Гагарина, 49.
По предварительной информации водитель автомобиля DAF не соблюдал безопасную дистанцию, нарушив п 13.1 ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2111 и автомобилем Toyota Land Cruiser.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля DAF патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы на ДТП передадут в суд.
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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