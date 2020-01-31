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31.01.2020  14:32   

На проспекте Гагарина грузовик зацепил две легковушки

Авария произошла 30 января около 11:00 на пр. Гагарина, 49.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля DAF не соблюдал безопасную дистанцию, нарушив п 13.1 ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2111 и автомобилем Toyota Land Cruiser.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля DAF патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы на ДТП передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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