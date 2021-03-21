21.03.2021 15:18

Porsche Cayenne и почти 900 000 грн зарплаты. Харьковчанка генпрокурор подала декларацию за 2020 год

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в декларации за 2020 год указала автомобиль Porsche Cayenne стоимостью почти миллион гривен, 750 тысяч зарплаты в ГПУ и большой дом в Харьковской области, оформленный на детей.

Согласно декларации Венедиктовой, за год работы генеральным прокурором она получила 753,2 тыс. грн зарплаты, еще 130,9 тыс. грн. она заработала в Государственном бюро расследований, 25,7 тыс. грн. — зарплата нардепа и 32,6 тыс. грн. — доход от предоставления имущества в аренду, передает UA News со ссылкой на Цензор.нет.

Среди сбережений генпрокурора 40 тыс. долл. и 620 тыс. грн наличными, а на банковских счетах — 5100 евро и 10 495 тыс. грн .

Венедиктова ездит на Porsche Cayenne за 867,3 тыс. грн, который она купила в 2014 году, а ее муж — заместитель начальника департамента киберполиции в Нацполиции Денис Колесник пользуется Honda CR-V 2016 выпуска, который ему купил отец в прошлом году.

Также Венедиктова в декларации 2020 указала паркоместо и нежилое помещение на цокольном этаже в Харькове. А на ее детей оформлен земельный участок 1,5 тыс квадратов и жилой дом 387,5 кв. метров в поселке Высокий.

Справка. Ирина Валентиновна Венедиктова родилась в Харькове 21 сентября 1978 года в семье юристов.



Образование. Правовед, юрист, доктор юридических наук и профессор. Образование получила в Харьковском национальном университете внутренних дел, также прошла курс обучения в Chartered Institute of Arbitrators.



Карьера. Ирина Венедиктова работала заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин на юрфаке Харьковского национального университета именю В.Н. Каразина.



Является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Венедиктова также руководит собственной научной школой. Была советником в нескольких юрфирмах.



В 2017 году Ирина Венедиктова принимала участие в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда при Верховном Суде Украины, однако не набрала нужного количества баллов.



Политическая деятельность. Во время выборов президента 2019 года была членом “ЗеКоманды” Владимира Зеленского, отвечала за судебную реформу.



По результатам парламентских выборов прошла в Раду по списку “Слуги народа” под номером 3. Занимала должность главы Комитета по правовой политике и правосудия.



27 декабря 2019 года Венедиктова была назначена президентом на пост и.о. главы Государственного бюро расследований.

С 13 марта 2020 года Венедиктова - член Совета национальной безопасности и обороны Украины.



17 марта 2020 года Ирина Венедиктова назначена Генеральным прокурором (Указ Президента Украины от 17.03.2020 № 90/2020). Ее кандидатуру поддержали 269 народных депутатов