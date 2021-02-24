Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 24 февраля, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.
В частности, за многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены: председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная, директор коммунального учреждения культуры «Харьковский литературный музей» Ирина Григоренко, преподаватель класса фортепиано Детской музыкальной школы №12 им. К.И. Шульженко Нина Деменкова, ректор Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко, кандидат технических наук, профессор Александр Нанка и др.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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