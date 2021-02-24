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24.02.2021  12:34   

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 24 февраля, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

В частности, за многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены: председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная, директор коммунального учреждения культуры «Харьковский литературный музей» Ирина Григоренко, преподаватель класса фортепиано Детской музыкальной школы №12 им. К.И. Шульженко Нина Деменкова, ректор Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко, кандидат технических наук, профессор Александр Нанка и др.

Также за добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю Международного женского дня Почетной грамотой награждены сотрудницы патрульной полиции, представительницы ветеранских организаций, органов местного самоуправления и коммунальных предприятий.
 
За многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие образования и науки города Харькова Почетной грамоты горсовета удостоены коллектив Национального фармацевтического университета и профессор кафедры фармакогнозии университета, доктор фармацевтических наук Татьяна Ильина.
 
Кроме того, за многолетний добросовестный и плодотворный труд и по случаю профессионального праздника - Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения - грамотами награждены сотрудники профильных коммунальных предприятий.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков, грамота
 
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