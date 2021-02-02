02.02.2021 10:36

Изменился номер «горячей линии» по вопросам получения административных услуг

В Центре предоставления административных услуг города Харькова изменился номер колл-центра.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили на сайте ЦПАУ. Теперь по вопросам получения административных услуг можно позвонить по телефону - 0800-304-304. Звонки по всей территории Украины бесплатные.

Отметим, что недавно также был изменен номер телефонной «горячей линии» в Департаменте регистрации. Проконсультироваться по вопросам регистрации можно по телефону - 0800 304 307.



Кроме того, по вопросам регистрации можно обращаться на «горячую линию» Дома недвижимости: (063) 55 67 800, (095) 55 67 800, (098) 55 67 800.



Напомним, что на период карантина прием посетителей в ЦПАУ и его территориальных подразделениях осуществляется по предварительной записи.