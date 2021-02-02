Изменился номер «горячей линии» по вопросам получения административных услуг

В Центре предоставления административных услуг города Харькова изменился номер колл-центра.
Об этом сообщили на сайте ЦПАУ. Теперь по вопросам получения административных услуг можно позвонить по телефону - 0800-304-304. Звонки по всей территории Украины бесплатные.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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