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02.02.2021  10:36   

Изменился номер «горячей линии» по вопросам получения административных услуг

В Центре предоставления административных услуг города Харькова изменился номер колл-центра.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили на сайте ЦПАУ. Теперь по вопросам получения административных услуг можно позвонить по телефону - 0800-304-304. Звонки по всей территории Украины бесплатные.

Отметим, что недавно также был изменен номер телефонной «горячей линии» в Департаменте регистрации. Проконсультироваться по вопросам регистрации можно по телефону - 0800 304 307.
 
Кроме того, по вопросам регистрации можно обращаться на «горячую линию» Дома недвижимости: (063) 55 67 800, (095) 55 67 800, (098) 55 67 800.
 
Напомним, что на период карантина прием посетителей в ЦПАУ и его территориальных подразделениях осуществляется по предварительной записи.
Источник:   ХГС
 Тэги:  админуслуги, горячая линия, номер, харьков
 
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