20.01.2021 10:24

Игорь Терехов: С электронной подписью все было сделано по закону

Электронная подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова обязательно пройдет проверку на подлинность.



// city.kharkov.ua

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в своем первом большом интервью, которое вышло 19 января на «7-канале» и телеканале «Simon».

«Я хочу присоединиться к тем, кто эту проверку просит. Мы абсолютно нормально к этому относимся. Все абсолютно сделано по закону, все абсолютно легитимно. Кто, как не я, первый заинтересован в том, чтобы эта проверка прошла, чтобы компетентные органы сделали выводы. И я абсолютно уверен, что когда закончится эта проверка, те люди, которые ее инициировали, должны будут перед всеми извиниться и сказать о том, что они были неправы», - сказал Игорь Терехов.