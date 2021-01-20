Игорь Терехов: С электронной подписью все было сделано по закону

Электронная подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова обязательно пройдет проверку на подлинность.
Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в своем первом большом интервью, которое вышло 19 января на «7-канале» и телеканале «Simon».
«Я хочу присоединиться к тем, кто эту проверку просит. Мы абсолютно нормально к этому относимся. Все абсолютно сделано по закону, все абсолютно легитимно. Кто, как не я, первый заинтересован в том, чтобы эта проверка прошла, чтобы компетентные органы сделали выводы. И я абсолютно уверен, что когда закончится эта проверка, те люди, которые ее инициировали, должны будут перед всеми извиниться и сказать о том, что они были неправы», - сказал Игорь Терехов.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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