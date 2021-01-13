13.01.2021 17:12

Заявления о подделке электронной подписи Кернеса - это попытка дискредитировать городскую власть Харькова - Игорь Терехов

Информация о якобы "подделке" электронной подписи Геннадия Кернеса - ничто иное как фейк. Такое заявление уже обнародовал Харьковский городской совет. В свою очередь, секретарь горсовета Игорь Терехов отметил, что только "За" проведение проверки этого факта, поскольку подобные вбросы со стороны депутатов отдельных политических сил, является ни чем иным, как попыткой дискредитировать городскую власть Харькова.

Электронная цифровая подпись - ее, в принципе, подделать невозможно, в очередной раз уточняют в Харьковском городском совете. А информацию, которую распространяют некоторые СМИ на основании заявления одной из депутаток горсовета, о якобы подделке цифровой подписи Геннадия Кернеса, считают фейко с целью дискредитации власти.

Харьковский городской совет работает исключительно в рамках украинского законодательства, поэтому, как отмечает секретарь горсовета Игорь Терехов, наоборот заинтересована в проведении проверки.

"Я хочу присоединиться к тем, кто эту проверку требует. Мы абсолютно нормально к этому относимся. Всё абсолютно сделано по закону, всё абсолютно легитимно. Поэтому всё, что касается проверки, кто как не я первый заинтересован в том, чтоб эта проверка прошла, чтоб были сделаны компетентным органами выводы. И я абсолютно уверен, что когда закончится эта проверка, то люди, которые инициировали эту проверку, они должны извиниться будут перед всеми и сказать в том, что они были не правы. Поэтому я заинтересован в том, чтоб такая проверка была, чтоб полностью было доказано то, что всё было сделано по закону и нет никаких подводных камней", - отметил Игорь Терехов

Проверкой достоверности электронной цифровой подписи Геннадия Кернеса, которая послужила основанием для подписания некоторых процедурных решений, занимается следственное управление Нацполиции в Харьковской области. В том, что подпись является действительной, в горсовете не сомневаются. Поэтому оставляют за собой право со временем подать в суд на особо неблаговидные СМИ за распространение ложной информации.