06.01.2021 15:19

Игорь Терехов: Все пассажиры льготного контингента должны ездить бесплатно

Встреча секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова с руководителями троллейбусных и трамвайных депо, а также автобусных предприятий состоялась сегодня, 6 января 2021 года, в мэрии.



//city.kharkov.ua

Игорь Терехов выдвинул перевозчикам ряд требований, направленных на улучшение качества перевозок и обслуживания пассажиров.

«Все пассажиры льготного контингента, будь то пенсионер, ветеран или чернобылец, должны ездить бесплатно, без каких-либо ограничений. Если я узнаю, что какой-то водитель не пустил льготника в салон, высадил его или нагрубил ему, то отвечать за это будете вы - лишитесь или маршрута, или должности. И я требую толерантного, вежливого отношения к людям. Это моя принципиальная позиция. Проведите совещания с водителями и кондукторами, донесите им эти требования», - отметил Игорь Терехов.

Кроме того, секретарь Харьковского горсовета обратил внимание руководителей предприятий на то, чтобы весь транспорт, который выходит на линии, был чистым и внутри, и снаружи, а также продезинфицирован с учетом карантинных требований.