Игорь Терехов: Все пассажиры льготного контингента должны ездить бесплатно

Встреча секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова с руководителями троллейбусных и трамвайных депо, а также автобусных предприятий состоялась сегодня, 6 января 2021 года, в мэрии.
Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
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