Главная Новости Власть Игорь Терехов попросил харьковчан не парковать машины на обочинах и не заграждать въезды во дворы
24.12.2020  18:08   

Игорь Терехов попросил харьковчан не парковать машины на обочинах и не заграждать въезды во дворы

Харьковчан просят без крайней необходимости не выезжать на улицы Харькова завтра, 25 декабря, и не парковать машины на обочинах дорог.


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С такой просьбой к горожанам обратился секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. По его словам, в ближайшие дни в городе ожидаются сложные погодные условия. 
 
«Уважаемые харьковчане. В ближайшие дни в городе ожидаются сложные погодные условия. С 2-х часов ночи, предупреждают синоптики, должен начаться сильный снегопад, утром ожидается гололед, а к вечеру пятницы - дождь и намерзание льда на дорогах. 
Наши коммунальники готовы убирать снег и посыпать трассы солью. Убедительная просьба постараться без крайней надобности завтра не выезжать на улицы Харькова и не парковать машины на обочинах дорог. Также не заграждать въезды во дворы - так нашим службам будет легче ликвидировать последствия непогоды», - отметил Игорь Терехов. 

 

Тэги:  игорь терехов, снегопад
 
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