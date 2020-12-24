24.12.2020 18:08

Игорь Терехов попросил харьковчан не парковать машины на обочинах и не заграждать въезды во дворы

Харьковчан просят без крайней необходимости не выезжать на улицы Харькова завтра, 25 декабря, и не парковать машины на обочинах дорог.



redpost.com.ua

С такой просьбой к горожанам обратился секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. По его словам, в ближайшие дни в городе ожидаются сложные погодные условия.

«Уважаемые харьковчане. В ближайшие дни в городе ожидаются сложные погодные условия. С 2-х часов ночи, предупреждают синоптики, должен начаться сильный снегопад, утром ожидается гололед, а к вечеру пятницы - дождь и намерзание льда на дорогах.

Наши коммунальники готовы убирать снег и посыпать трассы солью. Убедительная просьба постараться без крайней надобности завтра не выезжать на улицы Харькова и не парковать машины на обочинах дорог. Также не заграждать въезды во дворы - так нашим службам будет легче ликвидировать последствия непогоды», - отметил Игорь Терехов.