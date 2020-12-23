23.12.2020 14:12

На церемонию прощания с Геннадием Кернесом пришли 110 тысяч человек – ГУНП

Гражданскую панихиду продлили на час.



// Telegram

В церемонии прощания приняли участие 110 тысяч человек сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Церемония прощания, которая проходила в ХНАТОБе, длилась пять часов – с 9:00 до 14:00. Из-за большого количества людей ее продлили на час от запланированного.

В 14:00 гроб с телом Геннадия Кернеса под аплодисменты харьковчан вынесли из оперного театра, и кортеж направился ко 2-му городскому кладбищу. Харьковский городской голова Геннадий Кернес будет похоронен на Аллее почетных харьковчан.

Вдоль Пушкинской, возле 2-го кладбища, собрались сотни харьковчан, чтобы потить память мэра.