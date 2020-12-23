Главная Новости Власть На церемонию прощания с Геннадием Кернесом пришли 110 тысяч человек – ГУНП
23.12.2020  14:12   

На церемонию прощания с Геннадием Кернесом пришли 110 тысяч человек – ГУНП

Гражданскую панихиду продлили на час.


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В церемонии прощания приняли участие 110 тысяч человек сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Церемония прощания, которая проходила в ХНАТОБе,  длилась пять часов – с 9:00 до 14:00. Из-за большого количества людей ее продлили на час от запланированного.

В 14:00 гроб с телом Геннадия Кернеса под аплодисменты харьковчан вынесли из оперного театра, и кортеж направился ко 2-му городскому кладбищу.  Харьковский городской голова Геннадий Кернес будет похоронен на Аллее почетных харьковчан.

Вдоль Пушкинской, возле 2-го кладбища, собрались сотни харьковчан, чтобы потить память мэра.

Тэги:  кернес, похороны, прощание, харьков
 
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