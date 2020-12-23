На церемонию прощания с Геннадием Кернесом пришли 110 тысяч человек – ГУНП

Гражданскую панихиду продлили на час.
В церемонии прощания приняли участие 110 тысяч человек сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Церемония прощания, которая проходила в ХНАТОБе, длилась пять часов – с 9:00 до 14:00. Из-за большого количества людей ее продлили на час от запланированного.
В 14:00 гроб с телом Геннадия Кернеса под аплодисменты харьковчан вынесли из оперного театра, и кортеж направился ко 2-му городскому кладбищу. Харьковский городской голова Геннадий Кернес будет похоронен на Аллее почетных харьковчан.
Вдоль Пушкинской, возле 2-го кладбища, собрались сотни харьковчан, чтобы потить память мэра.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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